Emergenza caldo

Ancora caldo record e incendi in tutta la Sicilia

Mattinata di incendi in Sicilia, le temperature potrebbero toccare i 40 gradi in tutta l'Isola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2019 - 17:48:40 Letto 337 volte

Un’altra mattinata di incendi in Sicilia, con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana che ha emesso un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore e con le temperature che dovrebbero toccare i 40 gradi in tutta l’Isola.



Nel Catanese le maggiori criticità, con diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo in tutta la provincia. “Le zone più critiche sono quelle del Calatino, Caltagirone, Paternò e Adrano e in generale la costa Ionica”, fanno sapere dal comando provinciale. Tre canadair sono in azione per spegnere un vasto incendio nei boschi della zona di Calatagirone e di San Michele di Ganzaria. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata anche una masseria.



Più tranquilla la zona del Trapanese con qualche focolaio sotto controllo nella zona della contrada Bosco di Marsala.

Nel Palermitano, invece, si domano le fiamme ancora nella zona di Alimena e sono ormai sotto controllo i focolai nelle zone di Campofelice di Roccella, Santa Flavia e Montelepre. Mentre sul fronte roghi notturni dei rifiuti è stata un’altra notte di passione. Con diversi interventi a Bonagia (via del Bassotto, via dello Spinone) e in corso Calatafimi, viale Michelangelo, corso Tukory e ad Altofonte.

