Brancaccio, inaugurata piscina all'interno del Centro polivalente sportivo

Una nuova piscina è stata inaugurata nel quartiere di Brancaccio, all'interno del Centro polivalente sportivo ''Beato Giuseppe Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe''.

Una nuova piscina è stata inaugurata nel quartiere di Brancaccio, all’interno del Centro polivalente sportivo “Beato Giuseppe Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe”, in via San Siro. L’impianto è stato realizzato grazie ad un progetto finanziato dal Miur alla direzione didattica "Francesco Orestano" in collaborazione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro e il Circolo Acli "Padre Pino Puglisi".

Il Centro che già contava campi di calcio, pallavolo, basket e bocce, adesso si arricchisce anche di un'area destinata agli sport acquatici. All'interno della piscina - nel mese di luglio e agosto - verranno realizzate attività ludiche-sportive ed educative. Ieri, in occasione del taglio del nastro, i bambini del quartiere hanno fatto il primo bagno. La festa d'inaugurazione è stata inserita nelle iniziative in ricordo del venticinquesimo anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi.

"Finalmente - commenta il Centro di Accoglienza Padre Nostro - i bambini di Brancaccio da oggi hanno una piscina in cui poter giocare e divertirsi, trascorrendo un'estate sicuramente diversa da quelle trascorse negli anni precedenti. Tutti i servizi nati in questi 25 anni stanno regalando agli abitanti di Brancaccio un quartiere migliore... di speranza e ottimismo".

