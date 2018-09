Contributo spese

Contributo spese sostenute dalle famiglie per le adozioni internazionali, pubblicata istanza

Pubblicato il D.A.n°90 , avente come oggetto ''Contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le adozioni internazionali''

L’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha pubblicato il D.A.n°90 , avente come oggetto “Contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le adozioni internazionali”, in applicazione dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

I soggetti, in possesso dei requisiti, potranno produrre istanza redatta su specifico schema denominato Allegato “B”:

Le famiglie adottive residenti nel Comune di Palermo potranno presentare la relativa domanda esclusivamente presso il Settore Servizi Socio Assistenziali, Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la Famiglia, Coordinamento Servizio Sociale per i Minori, sito in via Garibaldi n.26, piano 2° nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e di mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 17.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente dal 19 settembre al 16 ottobre 2018.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 091/7404245 oppure 091/7404246.

Vedi Allegato B

