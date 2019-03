Regala(ti) un caftano tutto siciliano

''FortunElla'', nuovo marchio al femminile: un caftano tutto siciliano

In anteprima assoluta, sarÓ presentato al pubblico venerdý 29 marzo alla Kala (Piazza Fonderia), l'inedita collezione di caftani interamente prodotti a mano.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 18/03/2019 - 10:18:47 Letto 402 volte

Dalla creatività di due donne siciliane, unita alla sapiente arte artigianale nasce il marchio “FortunElla”, un design esclusivamente made in Sicily, per la creazione di quello che nonostante il passare del tempo continua ad essere il protagonista indiscusso di feste, ricorrenze e occasioni più importanti: Il Caftano.

Negli anni sono cambiate le abitudini degli italiani che sempre più apprezzano il caftano: lungo o corto, in seta o chiffon, in satin o taffetas, ma pur sempre cucito interamente a mano dalla stilista Rosa Fortunato che insieme all’ideatrice Donatella Aiosa hanno dato vita ad un sogno che trova le sue radici nel lontano 600 a.C. in Persia, tra i profumi di questa terra che per magia richiama i colori e i profumi di Sicilia.

In anteprima assoluta, sarà presentato al pubblico venerdì 29 marzo alle ore 16,00 presso l’ex Real Fonderia, alla Kala (Piazza Fonderia) l’inedita collezione di caftani interamente prodotti a mano. A condurre la presentazione saranno i giornalisti Giovanni Villino e Connie Transirico. Ospite d’onore il tenore maestro Pietro Ballo, con la partecipazione di Benedetto Ciringione (oboista) e Gabriele Filippone (pianista).

“Con Donatella ci siamo trovate in piena sintonia di scelte ed ideali – spiega Rosa Fortunato – e lavorando in sinergia abbiamo individuato nel caftano l’eleganza e l’armonia femminile da poter esprimere in ogni forma e colore, ma sempre e solo con un marchio interamente siciliano. Sete, colori e manodopera ne fanno un capo distintivo. Ma il marchio “FortunElla” ha una bellezza in più, del tutto originale: tra i colori brillanti della pura seta accuratamente selezionata, viene inciso il tocco magico del dipinto d’autore, proprio come fosse un’opera d’arte. FortunElla è un prodotto di alta qualità e totalmente personalizzato ”.

L’abito dalle mille e una notte è ancora oggi uno dei più ambiti in Oriente ma anche qui da noi: “ecco perché abbiamo pensato di lanciare le creazioni FortunElla dalla Sicilia ai mercati internazionali – dice Donatella Aiosa – ma con una nota in più e del tutto originale, facendo dipingere alcune sete dalle mani esperte di una pittrice siciliana, Gemma Lo Bianco, dallo stile etnico, tribale e anche dark, oltre a essersi formata come fashion designer presso l’Accademia del Lusso di Palermo. I soggetti dei dipinti sono vari, ma protagonisti sono i fari siciliani, l’ulivo e le saline dalla bellezza indiscussa”. I disegni scelti per la sfilata non sono casuali, spiegano le due imprenditrici, infatti: il faro nel tempo è diventato una figura iconica, mistica, un simbolo che rappresenta la luce che guida attraverso l’oscurità e la vita stessa. Ma anche l’ulivo presente nella simbologia e nei miti fin dalla preistoria, è emblema di pace, forza, fede, trionfo, vittoria e onore.

Il caftano trova la sua diffusione in Occidente solo negli anni ’50, quando l’imperatrice della moda, la giornalista Diana Vreeland lo scoprì durante un viaggio in Marocco, e gli diede la fama sulle pagine di Vogue America. Un indumento che lentamente conquistò il suo posto nel guardaroba delle più grandi icone di stile dell’epoca: da Jackie Kennedy e Marella Agnelli all’ereditiera Barbara Hutton, la quale possedeva un’intera collezione. In Italia l’antesignana indiscussa del caftano è stata Marta Marzotto, fanatica al punto da non uscire più di casa senza uno dei suoi caftani originali e colorati. Molte le sue emulatrici, donne di ogni forma e misura, ognuna con la tunica che meglio la veste e con sapiente capacità di abbinare gli accessori giusti. In cotone, seta o lana, coprente o di velo impalpabile, corto o lungo fino ai piedi, annodato in vita sul davanti e lasciato lungo dietro, portato con jeans e sneakers nello stile dei figli dei fiori, o abbinato a pochette gioiello e scarpe da sera.

FortunElla rappresenta oggi l’imprenditoria siciliana al femminile: donne unite dal medesimo entusiasmo e che con profonda professionalità creano opere d’arte per un mondo femminile esigente che ama l’esclusività. Quello di Rosa Fortuna e Donatella Aiosa è un innamoramento paragonabile a quello che colpì gli stilisti più influenti all’epoca dei primi caftani: di fatto Christian Dior e Yves Saint Laurent ne crearono varianti lussuose e riempirono i guardaroba del jet set internazionale delle insaziabili baby boomer.

Oggi, anche FortunElla arricchirà i mercati della moda, ma anche il web, dove sarà possibile trovare la loro esclusiva collezione, anche su ordinazione e per ogni tipo di personalità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!