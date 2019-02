aggiornamento graduatorie

Graduatorie Emergenza Abitativa: pubblicato l'aggiornamento semestrale

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l'aggiornamento semestrale delle graduatorie dell'Emergenza Abitativa.

Le graduatorie sono così suddivise:

Le graduatorie sono così suddivise:

A – graduatoria generale;

B – nuclei familiari con disabili gravi;

C – nuclei familiari via Brigata Aosta n. 56;

Esclusi – nuclei familiari già presenti in graduatoria ma privi dei requisiti;

Domande non accolte – istanze nuove prive dei requisiti;

Ripescati – istanze integrate con documenti mancanti.



I soggetti esclusi ed i soggetti non ammessi possono presentare memorie difensive entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie: se la valutazione di tali ricorsi dovesse essere positiva, le domande saranno riammesse nel prossimo aggiornamento che avverrà nel mese di settembre 2019.



E’ possibile richiedere informazioni recandosi di persona presso la sede del Servizio Dignità dell’Abitare, sito in viale Regione Siciliana n. 2289, ang. Via De Sanctis n. 4.



Il ricevimento del pubblico avverrà lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.



Le graduatorie sono consultabili a questa pagina .

