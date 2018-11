teatro

La nuova ''vita'' di Rocco Siffredi, spettacolo a Palermo

Rocco Siffredi sceglie il teatro per raccontare la sua vita, condividendo le proprie esperienze ed emozioni, accompagnando il pubblico nel suo mondo fatto di debolezze e virtù.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2018 - 12:22:19 Letto 357 volte

Rocco Siffredi sceglie il teatro per raccontare la sua vita, condividendo le proprie esperienze ed emozioni, accompagnando il pubblico nel suo mondo fatto di debolezze e virtù. Una riflessione attenta, senza ipocrisie né tabù in uno spettacolo che è nato da una idea di Rocco Siffredi e di Marco Massini, scritto da Fabrizio Testini, Dario Vergassola e Giovanni Tamburrino. La regia di Claudio Gnomus focalizza l’attenzione su “l’Ultimo Samurai” e grazie agli interventi filmati di Dario Vergassola, Rocco si racconta con tanta ironia e leggerezza, rispondendo alle domande che lo accompagnano da sempre.

Come si fa ad avere dei valori molto tradizionali e a 18 anni partire da un piccolo paese per andare a Parigi e cercare fortuna nel porno? Com’è possibile attraversare un mare di fango e rimanere puliti? Come si riesce da una dipendenza a costruire un impero? Come si può avere una famiglia molto unita e al tempo stesso essere il pornoattore più famoso al mondo? Come fare sesso con migliaia di donne e fare l’amore con una sola? Questo e tanto altro in uno show che debutterà il 17 febbraio a Grosseto e sarà il 26 febbraio al Teatro Golden di Palermo, il 27 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, il 9 marzo al Teatro Galleria di Legnano ed il 15 marzo al Teatro Verdi di Montecatini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!