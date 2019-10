StartCup Sicilia

La Start Up TriPie vince la Start Cup Unicredit

Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le 9 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse nelle scorse settimane dalle Università di Catania, Messina e Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2019 - 16:22:04 Letto 457 volte

La start up TriPie si è aggiudicata l’edizione 2019 di StartCup Sicilia che si è svolta oggi a Palermo, nella sede della Region Sicilia di UniCredit. Il progetto della startup palermitana verte su un sistema smart di monitoraggio della pressione sanguigna.



Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le 9 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse nelle scorse settimane dalle Università di Catania, Messina e Palermo.



Sono stati selezionati per il Premio Nazionale per l’innovazione, oltre a TriPie (Università di Palermo), anche le start up Weng (Università di Catania), Brassicacee Smart & Healthy Food (Università di Catania), Ricarico (Università di Messina), Edybiopack spray (Università di Messina), PHOENIX (Università di Palermo).

Il Premio della StartCup Sicilia consiste, per i primi sei selezionati, nella partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma quest’anno a Catania il 28 e 29 novembre.

La premiazione è stata introdotta dall’intervento di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit; a seguire si è svolta la presentazione dei pitch delle finaliste a cura dei responsabili delle StartCup locali, Prof. Rosario Faraci dell’Università di Catania, Prof. Daniela Baglieri dell’Università di Messina e Prof. Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo.

La premiazione del team vincitore è stata effettuata da Salvatore Malandrino e da Roberto Cassata di UniCredit.



“UniCredit - ha affermato Salvatore Malandrino - è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove start up con l'obiettivo primario di accrescere il numero di imprese di qualità e creare nuove prospettive di lavoro per i giovani siciliani. Gli ultimi dati disponibili mostrano che sta crescendo in Sicilia il numero di startup innovative, pari a 513, il 4,84% del totale delle startup innovative italiane. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale Unicredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di startup e PMI con progetti innovativi nei settori Life Science, Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy. Nell’ultima edizione sono pervenute dalla Sicilia 24 business plan. Con iniziative finanziarie, di training e di networking sempre più mirate sulle startup vogliamo incoraggiare la creatività e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio regionale”.



Obiettivo di StartCup Sicilia è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia. StartCup Sicilia intende diffondere la cultura d’impresa nel territorio e l’iniziativa è stata rivolta, pertanto, a coloro che hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione e aspirano a costituire un’impresa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!