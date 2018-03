meteo

Meteo, prosegue l'allerta gialla

Diramata allerta gialla anche per la giornata di domani.

20/03/2018

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle ore 24.00 di domani, 21 marzo.

In particolare, “dalla tarda mattinata di oggi, martedì 20 marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti sud-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

