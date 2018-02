forza nuova

Palermo si appresta a vivere un sabato caldo, molto caldo.

Palermo si appresta a vivere un sabato caldo, molto caldo. Cortei e manifestazioni politiche, infatti, si svolgeranno domani a Palermo, organizzate da Forza Nuova e dai centri sociali. Domani il capoluogo sarà blindato per permettere il comizio di Forza Nuova e la contestuale marcia antifascista organizzata dai centri sociali.

Previsto un grande spiegamento di forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento delle due iniziative, soprattutto a pochi giorni dall’aggressione di Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova. Intanto oggi dovrebbe avvenire la convalida dei fermi di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, accusati del pestaggio.

I centri sociali e Potere e Popolo manifesteranno in Piazza Verdi e davanti al Teatro Massimo. La manifestazione di Forza Nuova si svolgerà prima con un concentramento in piazza Crispi, poi un corteo che attraverserà via Libertà, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo fino in piazza Verdi, dove si terrà il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza nuova.

La Prefettura e la Questura di Palermo stanno predisponendo un piano per garantire l’ordine pubblico in centro. Domani è prevista anche la presentazione del programma elettorale di CasaPound, che dopo la raccolta di oltre 4000 firme in Sicilia si candiderà in tutti i collegi della Camera e del Senato. Alle 17.30 un corteo partirà nella sede di cortile Barcellona, in zona Tribunale per raggiungere il centro.

La polizia municipale ha predisposto un piano traffico con la chiusura alle auto di numerose strade del centro storico. Nel dettaglio, domani saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 24 con divieto di sosta e rimozione forzata: piazza Francesco Crispi, via Alfonso Borrelli, via Pasquale Calvi, via Giorgio Castriota, via Simone Corleo, la corsia laterale di via Libertà e via Daniele Manin. Chiuso anche il Giardino Inglese e tutte le attività connesse dalle ore 14 e fino a mezzanotte.

