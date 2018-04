la via dei librai

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 21/04/2018 - 09:58:42 Letto 405 volte

Sebbene la Sicilia sia la penultima regione d’Italia nelle statistiche Istat sulla lettura, non si ferma l’operato di librai e bibliotecari che cercano sempre di valorizzare l’importanza dei libri e di conseguenza della lettura. A risultare fondamentale è l’attività, sempre più digitalizzata, delle biblioteche del circuito regionale e comunale, che grazie ai fondi pubblici a disposizione puntano all’acquisto di nuovi libri e all’informatizzazione dei contenuti a disposizione degli utenti. E lo stesso fanno le biblioteche di quartiere, nate spesso nelle periferie sociali ad opera di volontari, e quelle scolastiche, gestite da docenti di lettere che alternano il coordinamento della biblioteca al lavoro didattico.

E proprio con la speranza di allargare la platea di lettori siciliani, torna con la sua terza edizione “La Via dei librai”, una manifestazione cittadina che riunisce commercianti e librai del Cassaro alto per la promozione della cultura. Un chilometro di passione, di cultura e di amore per i libri e la lettura: dai Quattro Canti fino al piano della Cattedrale, estendendo alla Biblioteca Comunale in piazza Casa Professa, e a Palazzo Abatellis in via Alloro. Il tema di questa edizione è “La città che legge” per una tre giorni, in occasione della Giornata mondiale del libro, che vede 120 partecipanti tra editori, librerie e associazioni culturali.

L’inaugurazione è prevista alle ore 9,45 di oggi sabato 21 aprile sul piano della Cattedrale, con gli alunni del Convitto Nazionale Falcone con letture da "Le città invisibili" di Italo Calvino; un assaggio anche stasera, con un'anteprima musicale a San Giovanni Decollato. "La via dei librai" sarà fruibile fino a lunedì 23 aprile. Con i suoi 60 stand e 3 isole letterarie (Leonardo Sciascia: piazza Bologni, Vincenzo Consolo: piano della Cattedrale, Salvatore Quasimodo: via Collegio di Giusino), l'iniziativa promette di coinvolgere e appassionare più delle prime due edizioni, accolte con grandissimo favore.

Tra le novità di questa edizione, c’è l’apertura straordinaria della biblioteca centrale “Alberto Bombace”, dalle 10 alle 21, con le due mostre dedicate alla narrativa per l’infanzia dall’inizio dell’800 al 1960 e l’esposizione di costumi, bozzetti e materiali d’archivio del Teatro Massimo. Tra gli incontri di oggi: alle 11, in via Collegio Giusino, “Milza blues” di Davide Ficarra (Navarra editore) con il giornalista Camillo Scaduto; alle 12, in piazza Bologni, la cerimonia di donazione di 300 libri da parte del festival “Una marina di libri” alla biblioteca dell’istituto penitenziario minorile “Malaspina”; alle 18, all’isola Salvatore Quasimodo, in via Giusino, il reading “Moduslegendi: Palermo legge” con Angelo Di Liberto, Renata Prescia e Rosanna Piraino e la presentazione del libro “Aprile” (Fandango) dell’autore francese Jérémie, in programma alle 18, alle Freschette Caffè Riso. Sempre alle 18, in piazza Bologni, un incontro con Davide Camarrone e Fausto Melluso sul “Festival delle Letterature migranti”. Alle 21,30, sempre in Cattedrale, spazio al cunto e al teatro con lo spettacolo “Lo scordabolario” di e con Salvo Piparo, con la partecipazione della famiglia di pupari Argento.

Insomma un appuntamento imperdibile, per grandi e piccini, dove riscoprire la bellezza e l’amore per la lettura, perché come diceva Umbero Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

