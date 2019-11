vittime della strada

Oggi Giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime della strada

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2019 - 13:12:49 Letto 346 volte

Oggi si celebra la Giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime della strada. Per commemorare questa ricorrenza, martedì 19 novembre, a partire dalle 9.30 presso l’ex chiesa di S. Mattia dei Crociferi di via Torremuzza, alla presenza del vice sindaco Fabio Giambrone e dell’assessora alla Scuola Giovanna Marano, si terrà una giornata di sensibilizzazione e formazione sul tema “vittime della strada”, organizzata dalla Polizia Municipale di Palermo.

Parteciperanno all'evento il comandante della Polizia municipale, Vincenzo Messina, Marina Fontana Cona, sopravvissuta ad un incidente in cui ha perso la vita il marito e oltre 200 alunni appartenenti alle classi superiori delle scuole cittadine.

