Palazzo Adriano, intitolata una piazza al Generale Dalla Chiesa

Palazzo Adriano (PA): Intitolazione di una piazza alla memoria del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo ed apposizione di una stele commemorativa.

Nel centro di Palazzo Adriano, comune delle Madonie, è stata scoperta una stele in memoria del Generale dei Carabinieri e Prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 2018, e intitolato all’Ufficiale dell’Arma il piazzale antistante l’ex stazione ferroviaria.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di Palermo, Dott.ssa Antonella De Miro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Colonnello Antonio Di Stasio, e i commissari straordinari (Dott.ssa Michela Salvina La Iacona, Dott. Ferdinando Trombadore e Dott. Carmelo Fontana).

Dopo la benedizione della stele da parte di Don Salvatore Ruffino, il Colonnello Di Stasio si è rivolto ai cittadini, ricordando come il Carabinieri sia il loro vicino di casa e come l’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua vocazione territoriale ormai bicentenaria, sia presente capillarmente nei Comuni d’Italia al fianco delle popolazioni. Si è poi rivolto ai ragazzi delle Scuole invitandoli a non smettere mai di sognare e di lottare per l’affermazione della legalità.

Infine, ha concluso rievocando le parole del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno per potere continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli.”

Fonte: Carabinieri

