Ponte Basile terminati i lavori di manutenzione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2019 - 17:35:56 Letto 358 volte

L'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri, comunica che "oggi pomeriggio si concluderanno i lavori in viale Regione Siciliana in corrispondenza al cavalcavia di via Ernesto Basile e pertanto saranno rimosse le interdizioni stradali sulla circonvallazione direzione Trapani lato università.



Le opere hanno permesso di eseguire alcuni interventi manutentivi nell’impalcato ed in particolar modo nei frontalini, parti sottoposte maggiormente alle intemperie e che avevano subito qualche ammaloramento.



Nonostante l’importanza delle arterie stradali interessate dai cantieri, l’organizzazione delle squadre operanti e della Polizia Municipale, ha cercato di ridurre i disagi alla circolazione e non ultimo, i lavori sono stati ultimati prima del termine fissato".

