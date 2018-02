Precari

Il 30 gennaio scorso l’ANAAO-ASSOMED aveva chiesto all’assessore alla Salute Ruggero Razza, di integrare la circolare n. 5824 (del 22 gennaio 2018), inserendo, tra gli aventi diritto alle procedure straordinarie di stabilizzazione previste dall’art. 20 della Legge 75/2017, anche i dirigenti sanitari (ossia biologi, chimici, farmacisti, fisici) assunti con varie tipologie contrattuali a tempo determinato e che per diversi anni, hanno svolto la loro preziosa opera al servizio dei cittadini siciliani, per garantire l’esigibilità dei LEA (Livelli essenziali di assistenza).

Diverse centinaia di dirigenti correvano il reale rischio di veder vanificato il loro sacrosanto diritto alla definitiva stabilizzazione del loro rapporto di lavoro e ciò per una fumosa declinazione degli aventi diritto nella circolare 3/2017 del Ministero della Funzione Pubblica. Nella sua solitaria istanza, l’ANAAOASSOMED ha trovato risposta nella sensibile solerzia dell’assessore Razza, che opportunamente ha inteso inviare alle Direzioni delle Aziende del S.S.R. una circolare esplicativa (n. 13632 del 16.02.2018) per una tempestiva modifica dei piani triennali del personale 2017-2019, propedeutica all’attivazione delle procedure di assunzione straordinarie, che includesse anche la dirigenza sanitaria.

Nel panorama delle procedure di stabilizzazione, in ambito regionale resta un unico caso di difficile soluzione, ed è rappresentato da 49 figure di biologo dichiarate in eccedenza dall’AOU Policlinico di Messina. Per la loro sistemazione occorre solo un’intesa tra il rettore dell’Università di Messina, l’assessore regionale alla Salute e il commissario straordinario del Policlinico di Messina.

L’ANAAO ASSOMED ha più volte sollecitato, già da agosto 2017, una tempestiva soluzione del problema a tutte le istituzioni coinvolte, senza avere ricevuto finora, alcuna risposta. Il mancato riassorbimento di questi esuberi può determinare ritardi nell’applicazione delle procedure di assunzione dei dirigenti biologi a tempo determinato. L’ANAAO-ASSOMED continuerà la sua battaglia a tutela di tutti i dirigenti.

