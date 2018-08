Beneficenza

Show ''Future'' a Villa Filippina dopo il sold out al Teatro del Fuoco allo Spasimo

Uno show sofisticato, elegante con la musica dal vivo degli Agricantus e la partecipazione di tre sensuali danzatrici della compagnia del Teatro del fuoco...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2018 - 01:12:41 Letto 403 volte

Registra il sold out l’apertura del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival allo Spasimo con uno show sofisticato, elegante con la musica dal vivo degli Agricantus e la partecipazione di tre sensuali danzatrici della compagnia del Teatro del fuoco. Oggi e domani un nuovo show “Future" del Teatro del Fuoco va in scena a Villa Filippina, e segna l'appuntamento annuale del 1° agosto a Palermo. Narra la passione ed il dinamismo della magia del fuoco, il Festival per cui vale la pena fare un viaggio con spettacoli unici che da oltre 10 anni conquista il pubblico in Sicilia ed a Palermo quest’anno Città Capitale della Cultura 2018.

Stasera in scena a Villa Filippina alle 21.30 “Future” vede bruchi di luce che si trasformano in delicate farfalle, intrecci di colori in stile cabaret, fluorescenti geometrie e danze di fuoco, con la partecipazione di Mario Crispi, Mario Rivera e Anita Vitale degli Agricantus, Uno show che guarda a un domani positivo donando parte del ricavato ai bambini in trattamento presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo. Lo show replica il 2 agosto alle 21.30. Adatto alle famiglie.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!