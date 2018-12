Presepe vivente di Custonaci

Una tradizione da 37 anni: il Presepe Vivente di Custonaci

Il Presepe vivente di Custonaci potrà essere visitato nei giorni 25, 26, 29 e 30 dicembre 2018, e nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2019. Non è solo un presepe, è un'opera d'arte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2018 - 14:02:54 Letto 369 volte

Non è solo un presepe, è un'opera d'arte, una tradizione che si perpetua da 37 anni, in un luogo magico, dove si respirano, ad ogni passo, usi, costumi, storia e cultura della Sicilia e del territorio trapanese.

Si apre a Custonaci, il 25 dicembre, il trentasettesimo Presepe Vivente, il più longevo nel suo genere di tutta la Sicilia. Sarà allestito nell'ormai nota Grotta Mangiapane, sotto la giurisdizione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani e gestita dall'Associazione Culturale Museo Vivente. Incastonate all'interno della grotta, un villaggio di case, da cui parte un viaggio che racconta, nel suo percorso, mestieri antichi, alcuni dei quali scomparsi, ma che grazie al lavoro dell'associazione culturale "Museo Vivente" riprendono vita per far sì che non vengano cancellati dalla memoria.

Falegnami, fabbri, maniscalchi, pupari, scalpellini, zabarinari, pastori, allevatori, arrotini, cannizzari, mastri caseari, cuochi, calzolai, barbieri, osti e altre decine di mestieri, rappresentati non da semplici comparse ma da veri artigiani e mastri.

Tutti al lavoro, uomini e animali, per riportare i visitatori indietro nel tempo di centinaia di anni, tra emozioni e suggestioni, odori antichi e degustazioni, in un crescendo che condurrà fino alla grotta Mangiapane, in cui si potrà assistere alla scena della natività, in un'atmosfera senza tempo, da togliere il fiato. Un quadro in cui potranno essere ammirati i personaggi del Presepe in carne ed ossa: Gesù bambino cullato da Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello, i Re Magi, le pecore, i cavalli, le capre e altri animali a fare da contorno e a rendere la scena ancora più reale e suggestiva.

Il Presepe vivente di Custonaci potrà essere visitato nei giorni 25, 26, 29 e 30 dicembre 2018, e nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2019. Sarà possibile posteggiare in un ampio parcheggio a Custonaci e acquistare il biglietto che darà diritto al trasporto in navetta fino alla Grotta e alla visita del Presepe.

Intervista al sindaco di Custonaci Giuseppe Bica:

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!