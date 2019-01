anniversario omicidio

Ventisei anni fa l'omicidio di Beppe Alfano, Orlando: ''Motore di un giornalismo libero''

''Beppe Alfano pag˛ con la morte la sua scelta di essere motore di un giornalismo libero e controcorrente''. Lo ha dichiarato Leoluca Orlando in occasione del 26░ anniversario dell'uccisione di Beppe Alfano.

"Beppe Alfano pagò con la morte la sua scelta di essere "motore" di un giornalismo libero e controcorrente, in un contesto allora troppo spesso acquiescente con il potere mafioso e massonico. Anche per questo oggi ne ricordiamo l’impegno e lo ricordiamo come modello di giornalismo fuori dagli schemi.”

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando in occasione del 26° anniversario dell'uccisione di Beppe Alfano a Barcellona Pozzo di Gotto.

