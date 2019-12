Vivibilità nel Centro Storico, lunedì assemblea pubblica

Centro Storico

VivibilitÓ nel Centro Storico, lunedý assemblea pubblica

Lunedý 9 dicembre assemblea pubblica sul tema della vivibilitÓ nel centro storico.

l Consiglio della Prima Circoscrizione organizza per lunedì 9 dicembre alle 18.30 la ex Fonderia Oretea in Piazza Fonderia un'assemblea pubblica sul tema della vivibilità nel centro storico.

L'incontro nasce dall'esigenza di continuare il dialogo avviato con i cittadini all'indomani dell'ultimo “Consiglio in Strada” tenutosi a Villa Garibaldi il 9 novembre scorso dopo i gravi fatti avvenuti qualche giorno prima a Piazza San Francesco.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco, Leoluca Orlando, il vicesindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone, l’assessore alla Mobilità e all’Urbanistica, Giusto Catania e l’assessore allo Sviluppo Economico, Leopoldo Piampiano.

Facendo seguito all’ascolto dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni operanti nel centro storico, la Prima Circoscrizione ha deliberato all'unanimità, su proposta del consigliere Imperiale, un atto in cui emerge la necessità di un confronto pubblico sui temi che riguardano il presente e il futuro dei quattro mandamenti.

Le scelte legate alla mobilità, allo sviluppo economico, all'urbanistica, alla tutela dei più deboli e all'ambiente sono al centro dell'incontro che vuole ribadire con forza la necessità di creare luoghi di discussione democratica e plurale.

