Abbandona marito e figli per stare con l'amante, il Tribunale: ''Non è più madre''

''Non è più madre'' è la dura sentenza emessa dal Tribunale di Salerno che ha revocato la potestà genitoriale ad una donna che era sparita senza lasciare traccia.

"Non è più madre" è la dura sentenza emessa dal Tribunale di Salerno che ha revocato la potestà genitoriale ad una donna che era sparita senza lasciare traccia. La donna ha intessuto, durante il matrimonio, relazioni extraconiugali, non occupandosi dei propri figli.

Come ha riportato il Mattino “Alla luce dei fatti, i giudici del tribunale per i minori di Salerno (presidente relatore Pasquale Andria, a latere Giancarlo D'Avino e Daniela Grimaldi) hanno revocato la potestà genitoriale ad una 45enne dei picentini, madre di quattro figli di cui tre in tenera età. Li ha abbandonati per scappare con un altro, ma ha continuato ad intascare gli assegni assistenziali destinati dall'Inps ai ragazzi”.

Il provvedimento dei giudici ha accolto, quindi, il ricorso avanzato dal padre dei ragazzini che aveva chiesto l'affido esclusivo della prole anche in considerazione del fatto che, "da quando la moglie è andata via, i bimbi vivono con lui che, senza un lavoro, si arrangia come può per dare da mangiare ai propri figli".

Se il provvedimento emesso dal tribunale per i minori chiude da questo punto di vista la vicenda, la storia non finisce qui. In sede penale la Procura ha aperto un fascicolo a carico della donna ipotizzando le accuse di appropriazione indebita e abbandono di minori.

