Alfano: ''Ho deciso di non ricandidarmi alle prossime elezioni''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2017 - 14:07:52 Letto 459 volte

Il ministro dell'Interno e leader di Ap, Angelino Alfano, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni. "L'ho deciso - ha spiegato - perché ritengo che ci siano momenti in cui servono gesti, e io voglio compiere un gesto per dimostrare che tutto quello che io, e i tanti amici che mi hanno seguito in questi anni, abbiamo fatto, è stato solo dettato da una sincera e fortissima convinzione a favore dell'Italia".

Alfano, che ha annunciato la propria decisione durante la registrazione del programma "Porta a Porta", ha spiegato che "hanno influito in me anche gli attacchi (sul "poltronismo", ndr), che io sono convinto siano stati ingiusti".

"Ho sempre detto - ha proseguito - che se non ci fossimo stati noi a portare sulle nostre gracili spalle di un partito del 4,4% alle europee, la settima potenza del mondo non avrebbe conosciuto la crescita e saremmo ancora in recessione. E tutto sarebbe andato il peggio possibile. Oggi è il momento di dirlo con un gesto e di dirlo con grande chiarezza". "Io - ha concluso - dal 5 marzo, se si voterà il 4 marzo perché la data la stabilisce il presidente della Repubblica, non sarò né ministro né deputato".

