Arresto Arata, Salvini si svincola: ''Non ricordo chi me lo ha presentato''

''È venuto a un solo convegno della Lega e poi ho scoperto che era nostro consulente per l'energia'', così Matteo Salvini parlando dell'arresto di Paolo Arata.

"Arata? Avranno avuto i loro buoni motivi. Ha partecipato a un solo convegno e me lo ritrovo consulente della Lega. Me lo presentarono come professore universitario, non ricordo chi sia stato a presentarmelo". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti davanti alla Camera dell'arresto di Paolo Arata.

"È venuto a un solo convegno della Lega e poi ho scoperto che era nostro consulente per l'energia, mio personale...anche i giornalisti dovrebbero fare più attenzione quando scrivono certe cose", ha detto in Transatlantico Matteo Salvini parlando con i giornalisti.

"L'ho incontrato una volta, non conosco gli atti. Preoccupato dagli sviluppo dell'inchiesta? Assolutamente no", ha risposto il leader della Lega.

