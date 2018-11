Autopsia effettuata, domani i funerali del dott. Giuseppe Liotta

funerali

Si svolgeranno domani i funerali di Giuseppe Liotta, il medico palermitano scomparso sabato sera a Corleone nel mezzo dell'ondata di maltempo e il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina dopo quasi cinque giorni.

Pubblicata il: 09/11/2018

Autopsia effettuata. Si svolgeranno domani i funerali di Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso sabato sera a Corleone nel mezzo dell'ondata di maltempo e il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina dopo quasi cinque giorni, ucciso da una fatale ondata d'acqua.

La salma sarà portata oggi nel salone parrocchiale della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in via dei Quartieri, dove verrà allestita la camera ardente e dove è previsto un momento di preghiera per le 21:00.

I funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 11.00 nella chiesa di Mater Ecclesiae in piazza San Marino, viale Francia, Palermo.

