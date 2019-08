aggressione

Ballarò, lo circondano e lo picchiano per derubarlo

Lo hanno picchiato e derubato nel mercato storico di Ballarò.

Bruttissima disavventura per un giovane di 26 anni della provincia di Palermo. Venerdì scorso in cinque lo hanno picchiato e derubato in vicolo Pietà a Palazzo Reale nel mercato storico di Ballarò.

In due lo hanno bloccato e attirato nella stradina, tra loro c'era anche una ragazza. Qui sono arrivati altri tre malviventi che lo hanno picchiato e gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima i poliziotti hanno fermato una giovane che aveva in tasca un cellulare come quello descritto dal giovane rapinato che ora verrà esaminato. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Oreto.

Fonte: Polizia di Stato

