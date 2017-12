incidente

Bimbo di 17 mesi si nasconde dietro un divano e muore soffocato

Un bambino di 17 mesi è morto rimanendo soffocato dietro ad un divano durante un gioco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2017 - 11:46:41 Letto 736 volte

Un bambino di 17 mesi è morto ad Afragola, in provincia di Napoli, rimanendo soffocato dietro ad un divano durante un gioco. Trasportato dai parenti al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, è morto dopo diversi minuti durante i quali i medici hanno tentato, invano, di rianimarlo. Il piccolo viveva con la mamma e con la nonna che l'ho trovato soffocato accanto al mobile. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Un banalissimo gioco che si è trasformato in una tragedia. Il piccolo probabilmente si voleva nascondere ed è rimasto incastrato dietro o forse sotto al mobile. Sotto shock la madre che sarà comunque sentita dai carabinieri che indagano sull'episodio. Il magistrato della procura di Nola che ha preso in carico la vicenda ha disposto il sequestro della salma. Ancora non è stato deciso se ci sarà autopsia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!