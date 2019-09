mafia

Buttafuori mafia, il prefetto revoca licenza alla Lyon Security

La revoca della licenza di pubblica sicurezza è scattata per la ''Lion Security srl''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2019 - 16:15:03 Letto 393 volte

Dopo gli arresti la revoca della licenza a una società di buttafuori che si sarebbe sottomessa alla mafia. A deciderlo è stato il prefetto di Palermo, Antinella De Miro. La revoca della licenza di pubblica sicurezza è scattata per la "Lion Security srl". Il provvedimento arriva, d'urgenza, dopo gli arresti dei carabinieri con l'ordinanza firmata dal gip per Gaspare Ribaudo e altre dodici persone. L'operazione è Octopus, nelle pieghe della quale è emerso che il titolare della "Lion Security", Francesco Bruno, "è persona capace di sottomettersi alle pressioni ed intimidazioni mafiose, dal momento che subiva le pretese di soggetti esponenti della mafia di Porta Nuova che prepotentemente imponevano la loro presenza nell’attività di sicurezza, in palese contrasto con le funzioni di garanzia demandate alla società con il rilascio del titolo", c'è scritto nel provvedimento del prefetto De Miro.



Secondo quanto stabilito dall'ordinanza che ha portato agli arresti chiesti dalla procura, la sottomissione dell'imprenditore Bruno si sarebbe rivelata in diversi fatti riportati nel provvedimento giudiziario. L’imposizione da parte di Gaspare Ribaudo sarebbe stata quella di ottenere la presenza dei buttafuori nella gestione dei servizi di sicurezza in un locale notturno, ottenendo il corrispettivo di dieci euro per ogni soggetto impiegato dalla "Lion Security". Come si legge nell'ordinanza, lo stesso Bruno ha affermato che: “Sostanzialmente Antonino Ribaudo (altro arrestato, ndr) fungeva parallelamente alla Lion Security da responsabile della sicurezza, nonché da tramite tra me ed il gestore del locale”.

