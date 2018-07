Campo Rom

Campo Rom Palermo, M5s: ''Depositata interrogazione al Sindaco, chiarimenti sul progetto Pon metro''

Il Sindaco Orlando ha firmato oggi una Ordinanza “ex art. 50 e 54 del dl 267 del 2000” cioè contingibile e urgente per far fronte a situazioni di pericolo imminente o attuale, relativa alla situazione del “Campo nomadi” della Favorita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/07/2018 - 19:37:58 Letto 377 volte

Il Sindaco Leoluca Orlando ha firmato oggi una Ordinanza “ex art. 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000” cioè contingibile e urgente per far fronte a situazioni di pericolo imminente o attuale, relativa alla situazione del “Campo nomadi” della Favorita.

Nell’atto, il Sindaco fa riferimento al recente provvedimento della Magistratura che ha posto sotto sequestro l’area e che impone “l’adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità di intervenire con immediatezza per superare la situazione di degrado del territorio ed eliminare i pericoli per l’incolumità delle persone e delle famiglie residenti e garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili delle medesime”.

Con il provvedimento viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per continuare ed accelerare le procedure di fuoriuscita dei nuclei familiari presenti nel campo e, contestualmente, alla demolizione delle baracche che si saranno liberate e alla messa in sicurezza dell’area.

In particolare, il Sindaco ordina al Dirigente del Settore Risorse Immobiliari “l’immediato reperimento di immobili da destinare all’accoglienza temporanea, anche nella fase di trasferimento dei beni confiscati al patrimonio comunale per emergenza abitativa o tipologie compatibili per un numero proporzionato alle contingenze che di volta in volta emergeranno nell’ottica dell’intero svuotamento del campo, anche semplificando le procedure e autorizzando ad andare in deroga a quanto stabilito da deliberati di Giunta, e di attivare le eventuali procedure di consegna degli stessi.”

Allo stesso tempo, il Dirigente dell’Area della Cittadinanza Solidaleè incaricato “di procedere alla presa in carico dei nuclei familiari presenti, di elaborare un progetto personalizzato per ciascuno nucleo familiare anche attraverso l’accompagnamento all’autonomia, di elaborare con immediatezza le priorità programmando le procedure di

fuoriuscita graduale dei nuclei familiari e sistemazione in strutture alternative o progetti di accompagnamento, a partire dal 15° giorno dalla data della presente ordinanza.”

Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il COIME, la RAP, la RESET, l’AMG e l’AMAP dovranno procedere, rispettivamente, e ciascuno per le proprie competenze specifiche, in osservanza ai vigenti contratti di servizi ed in stretto raccordo con gli uffici di riferimento dell’Amministrazione Comunale:

- all’immediato abbattimento delle baracche liberate;

- all’immediata pulizia e sistemazione degli spazi del campo,

provvedendo contestualmente alla rimozione del materiale di risulta ed allo smaltimento delle singole componenti dei rifiuti secondo la specifica normativa rispetto alla classificazione degli stessi;

- alla lavorazione e messa in sicurezza dell’impianto elettrico e dei cavi elettrici volanti man mano che si procederà alle demolizioni attraverso l’installazione di impianti elettrici rimovibili.

- all’eliminazione delle attuali condizioni di insalubrità derivanti dagli scarichi di acque nere riversati direttamente sul terreno.

Infine, alla Polizia Municipale è dato l’incarico di garantire lasicurezza degli spazi anche al fine di evitare l’ulteriore occupazione del campo.

Ricordando che già nel PON Metro è prevista una specifica azione di intervento sul tema, con una disponibilità di circa 900 mila euro, il Sindaco ha inoltre incaricato i dirigenti competenti ad “accelerare tutte le procedure di attivazione e realizzazione dei “Percorsi di

accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità Rom, Sinti,

Caminanti”.”

“Con questo provvedimento – afferma il Sindaco – vogliamo dare accelerazione ad un percorso già avviato da tempo, che ha portato negli anni a ridurre già in modo consistente la presenza di cittadini Rom all’interno del campo, permettendo a questa comunità di palermitani di abbandonare una situazione precaria ed insicura e supportando un percorso di integrazione nel tessuto cittadino. Allo stesso tempo, la definitiva dismissione del Campo permetterà di restituire a fruizione pubblica un’importante area della città

limitrofa alla Riserva naturale di Montepellegrino, come già avvenuto con il parco urbano di Case Rocca.

Grazie al PON Metro, questo intervento potrà essere realizzato con l’utilizzo di risorse comunitarie, divenendo parte integrante di un progetto di sviluppo e coesione sociale, un progetto di sicurezza urbana integrata rivolto all’intera città e a tutta la comunità che

sta già esplicando i propri benèfici effetti sul territorio.”

*********

“Ci preme evidenziare che l’ordinanza con cui il Sindaco Orlando ordina di accelerare la dismissione del campo nomadi della Favorita ed intraprendere percorsi di fuoriuscita e sistemazione in strutture alternative ed accompagnamento all’autonomia abitativa dei rom che ivi risiedono è un provvedimento necessitato, conseguente al sequestro del campo disposto dall’Autorità Giudiziaria. Nessun plauso, dunque, per l’operato del Sindaco; anzi. Tale provvedimento dimostra, per l’ennesima volta, che a Palermo si interviene solo quando si è con l’acqua alla gola e si preferisce dare corso a procedure emergenziali che giustificano l’attribuzione di poteri straordinari e di procedure in deroga, piuttosto che avere una visione lungimirante e una gestione ordinaria dei problemi. Dagli anni Novanta l’Amministrazione sa che deve approntare una soluzione alternativa ma si è sempre girata dall’altra parte. Oggi vuol far dimenticare questa inerzia quasi trentennale con 2 pagine di ordinanza; ma i cittadini palermitani non lo dimenticano. Non lo dimenticano i Rom che hanno vissuto sinora in condizioni non dignitose, non lo dimenticano i residenti vicini al campo che hanno spesso lamentato problemi igienico-sanitari e di sicurezza, non lo dimenticano tutti coloro che sono da anni inseriti nella graduatoria dell’emergenza abitativa, poiché privi di alloggio o dimoranti in alloggi impropri o sovraffollati, e sono pazientemente in attesa dell’assegnazione di una casa e che adesso di certo si aspettano legittimamente la stessa improvvisa solerzia e determinazione da parte del Comune nel reperire loro una sistemazione decorosa. Come M5S abbiamo depositato la scorsa settimana un’interrogazione al Sindaco in merito al sequestro del campo Rom e per ottenere chiarimenti rispetto al progetto inserito dal Comune di Palermo nel PON Metro per inclusione sociale relativo alla comunità Rom ed auspichiamo di ottenere in tempi brevi risposte alle nostre puntuali richieste”.

I deputati nazionali Valentina D’Orso, Adriano Varrica, Aldo Penna, Steni Di Piazza, Roberta Alaimo e Giorgio Trizzino, i consiglieri comunali Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo, Concetta Amella, Giulia Argiroffi, Ugo Forello, il consigliere di circoscrizione, Daniela Tumbarello

********************************************************

"Leggiamo senza stupore le reazioni scomposte di alcuni esponenti della vecchia e nuova destra alla ordinanza con la quale, in modo concordato con i cittadini palermitani di etnia Rom che abitano nel campo nomadi della Favorita, abbiamo dato una accelerazione al processo di dismissione dello stesso campo.

Innanzitutto non c'è stato e non ci sarà alcuna "sgombero" proprio perché tutto avviene in modo concordato e all'interno di un percorso condiviso e certamente senza il ricorso ad alcuna forzatura.

E poi ovviamente nessun "canale preferenziale a danno dei palermitani" e questo per tre motivi.

Il primo è che i cittadini Rom sono palermitani; il secondo è che tutto avviene grazie a risorse economiche appositamente richieste e appositamente fornite dall'Unione Europea in base ad una programmazione fatta già negli anni scorsi nell'ambito delle politiche sociali e di inclusione del Comune; il terzo è che quanto avviene ed avverrà con i palermitani Rom non ferma né tantomeno pone alcun freno alle iniziative e alle politiche relative all'emergenza abitativa che coinvolgono gli altri palermitani. Ne è prova l'avvenuta consegna, solo la settimana scorsa, di 2 immobili a famiglie di palermitani non Rom in emergenza ed il fatto che queste assegnazioni continueranno nei prossimi giorni senza subire alcun rallentamento a seguito della ordinanza di oggi.

Purtroppo da una parte della Destra, di fronte alla inoppugnabile verità dei fatti ed alla lampante dimostrazione che si possono fare scelte amministrative sul tema in modo civile, viene solo un inaccettabile incitamento all'odio razziale."

Lo dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giuseppe Mattina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!