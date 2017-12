violenze

Catania, il ''santone'' di una comunità religiosa che stuprava e umiliava le bambine

Abusi, pressioni psicologiche e lavaggi del cervello: è il tragico incubo in cui si sono ritrovate coinvolte le vittime minorenni del santone Pietro Capuana.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 19/12/2017 - 12:21:35 Letto 960 volte

Abusi, pressioni psicologiche e lavaggi del cervello: è il tragico incubo in cui si sono ritrovate coinvolte le vittime minorenni del santone Pietro Capuana. Il 73enne a capo della comunità religiosa “Cultura ed Ambiente” di Aci Sant’Antonio, è stato arrestato lo scorso agosto insieme ad alcune sue collaboratrici nella provincia di Catania nell’ambito dell’inchiesta “12 apostoli”.

A dar voce alle giovanissime vittime, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, è stata la trasmissione “Le Iene”. Alcune ragazzine hanno parlato di “rituali” a cui venivano sottoposte da quello che vedevano come “l’ultimo amico di Gesù” e dagli altri della comunità, tra cui tre donne arrestate dalla polizia. Quell’uomo che anche i genitori delle vittime vedevano come un santo, costringeva le bambine a spogliarsi davanti a lui, a toccarlo, baciarlo, masturbarlo. Così lui le convinceva che avrebbe potuto “avvicinarle a Gesù”. “Durante un rapporto aveva bisogno di qualcuno che allargasse le parti femminili, perché era troppo grasso e non era in grado”, ha ricordato davanti alle telecamere de “Le Iene” una delle ragazze abusate da Capuana. “Lui di fare sesso non si stancava mai, ma non aveva un'erezione. Quel poco che poteva entrare lo faceva”, così ancora un’altra delle vittime.

Per di più le ragazzine facevano anche dei veri e propri turni di pulizie a casa dell'uomo, come fossero delle schiave. Ci pensavano le stesse donne che circondavano il “santone” a rassicurare loro e le loro mamme a dire che “era come un nonno che bacia le nipoti” e anche a fornire eventualmente anticoncezionali alle ragazze stuprate. Secondo l’accusa, quelle donne avevano il ruolo di plagiare le vittime per convincerle a subire le violenze, facendo credere loro si trattasse di azioni spirituali, con “valenza religiosa”. A infrangere il silenzio che Capuana e le sue collaboratrici chiedevano di mantenere è stata una ragazzina che dopo anni di abusi ha trovato il coraggio di ribellarsi a quell’uomo e raccontare tutto alla mamma.

È questo, insomma, il volto della schiavitù al giorno d’oggi. Persone che dovrebbero proteggere i minori si trasformano in carnefici, approfittando dei più deboli. L’attività della setta andava avanti da un quarto di secolo ed è dunque lecito pensare che decine, se non centinaia, possano essere state le vittime, anche perché la comunità conta circa cinquemila adepti. Capuana agiva sulle menti delle sue vittime facendo leva sulla figura di Gesù, esercitando un vero e proprio lavaggio del cervello.

Viene dunque da pensare come ci si possa fidare di tali comunità, che predicano bene e razzolano male, anzi malissimo. Non è la prima volta che la parola pedofilia viene associata a chiese, preti e comunità religiose. Cosa significa tutto questo? Qual è il ruolo del mondo cristiano in tutto ciò? Non sarà che ancora una volta la religione agisce come oppio dei popoli? Alle loro vittime dicevano che quei “riti” servivano a purificarle. Ma purificarle da cosa? Dal fantomatico peccato originale? Sempre più spesso a macchiarsi di peccato sono proprio coloro che predicano il rispetto e l’amore reciproco.

Insomma, dov’è finito quel valore di carità cristiana che da sempre viene predicato dalla chiesa? È vero il Papa condanna duramente i preti pedofili (e ci mancherebbe!) ed è anche vero che non tutti i sacerdoti lo sono, ma sembra che questi episodi si verifichino con fin troppa frequenza, se non in chiesa, nelle comunità religiose. E come se gli abusi e le violenze non fossero abbastanza, si aggiungono anche le umiliazioni che queste vittime devono subire. Trattate come schiave, umiliate e convinte di essere delle peccatrici che devono essere purificate. Viviamo forse nel Medioevo?

Sempre più spesso le comunità che dovrebbero offrire accoglienza e supporto ai più bisognosi si trasformano in posti da incubo. Se queste persone non trovano riparo in chi aveva promesso loro una casa e un po’ di affetto, come possono avere fiducia nella nostra società? Forse c’è anche questo alla base di molti comportamenti criminali, storie di abusi e violenze che si ripercuoto sulla psiche di chi ha vissuto quei tragici momenti. Per non parlare poi dei problemi psicologici e dei disturbi che queste persone si porteranno dietro per tutta la loro vita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!