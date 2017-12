leoluca orlando

''Crollo Monte Gallo'', avviso di garanzia per Orlando: ''Distinguere ruolo politico da quello di tecnico''

... la dichiarazione sindaco Leoluca Orlando, commentando la notizia dell'avviso di garanzia da lui ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sul crollo di una parte del costone roccioso di Monte Gallo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 16:28:29 Letto 510 volte

"Siamo in una fase del procedimento in cui non è previsto il deposito degli atti di indagine svolti dall'Ufficio della Procura. Pertanto la mia conoscenza si limita unicamente ai capi di incolpazione provvisoria contenuti nell'avviso di garanzia. E’ evidente la distinzione del mio ruolo politico, e di indirizzo, da quello di natura squisitamente tecnica di cui sono investiti appositi uffici del Comune, come previsto dall'ordinamento vigente".



Questa la dichiarazione sindaco Leoluca Orlando, commentando la notizia dell'avviso di garanzia da lui ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sul crollo di una parte del costone roccioso di Monte Gallo nel novembre 2015 e che vede coinvolti diversi esperti, fra tecnici, amministratori ed ex amministratori della Città.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!