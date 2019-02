maltempo in sicilia

Danni in tutta la Sicilia per neve e maltempo

Cartelloni pubblicitari e alberi abbattuti a Palermo e provincia, dove alcune auto sono state danneggiate.

Tre persone ferite a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport volato per le raffiche di vento. Cartelloni pubblicitari e alberi abbattuti a Palermo e provincia, dove alcune auto sono state danneggiate. Paura anche al campo rom per una baracca pericolante. Eolie innevate e traghetti fermi. Sono i primi effetti del maltempo che da stamane si è abbattuto sull’Isola.

Trapani, due feriti e voli dirottati

E’ in gravi condizioni uno dei due feriti dalla tettoia del palazzetto dello Sport di Paceco, finita nella villetta comunale. L’uomo ha subito un trauma cranico, oltre ad un taglio alla testa e la frattura di una gamba. L'altro avrebbe riportato lievi contusioni. I sanitari dell'area di emergenza dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, lo stanno sottoponendo ad una tac. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare i danni. L'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi è stato chiuso per un paio di ore a causa del forte vento. L'aereo proveniente da Pisa che sarebbe dovuto atterrare alle 16 è stato dirottato su Palermo. Il volo era già sull'aeroporto di Birgi quando al pilota è stato comunicato di cambiare la rotta alla volta del "Falcone- Borsellino". Dirottato a Palermo anche il volo proveniente da Bologna. I voli di ritorno di stasera partiranno da Punta Raisi e i passeggeri saranno trasportati a Palermo su pullman messi a disposizione dalla società che gestisce lo scalo. Nel primo pomeriggio a Trapani, a Erice e nella zona di Valderice sono caduti fiocchi di neve.

