Di Battista duro con Salvini: ''se ferma il ddl anticorruzione, si sputtana''

A dirlo è Alessandro Di Battista in collegamento dal Guatemala intervistato dalla trasmissione Otto e Mezzo su la 7:

"Salvini potrebbe aver ricevuto una telefonata dal San Raffaele dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione, gli hanno chiesto di fermarla per far tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali... Scherzi a parte, se ferma la riforma anticorruzione di Bonafede si sputtana, mi auguro non lo faccia".