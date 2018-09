verità strage via d'Amelio

Di Matteo rivela: ''Vicini alla verità su Via d'Amelio''

''Sulla strage di via d'Amelio siamo a un passo dalla verità - ha detto il magistrato, Nino Di Matteo, che oggi è sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia

17/09/2018

Parla il pm Nino Di Matteo e come sempre non dice mai cose banali. “Il primo processo Borsellino non l'ho seguito io e del bis mi sono occupato solo della fase dibattimentale. E non è vero che quel processo é basato solo sulle dichiarazioni di Scarantino”.

Di Matteo prosegue: “Ci siamo resi conto che l'attendibilità di Scarantino era limitata, tant'è che nei confronti di 3 dei 7 soggetti che chiamava in causa abbiamo chiesto l'assoluzione e lui non lo abbiamo inserito tra i testi".

Di Matteo, convocato dal Consiglio superiore della magistratura, aveva chiesto di essere sentito in seduta pubblica. Poi la rivelazione: “Sulla strage di via d'Amelio siamo a un passo dalla verità - ha detto il magistrato, che oggi è sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia - Mai come ora siamo vicini alla verità. E questo grazie a me e ad altri magistrati. Ecco perché non è giusto che questi magistrati siano oggi accostati a depistaggi e questa accusa è strumentale a chi non vuole che si vada avanti".

