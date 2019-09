accoltellata

Donna accoltellata a Palermo, è caccia all'uomo

Una ragazza di 23 anni è stata accoltellata in via Notarbartolo, a Palermo.

Una ragazza di 23 anni, Veronica U., di origini mauriziane è stata accoltellata in via Notarbartolo, a Palermo. L'aggressione in un appartamento vicino a un panificio. A dare l'allarme è stata la vittima che ha contattato il 118.

Immediatamente soccorsa, la donna è stata condotta all'ospedale Civico. La 23enne, che ha riportato ferite di arma da taglio alla testa e a una spalla, non verserebbe, però, in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni a ferire la ragazza sarebbe stato il fratello di 15 anni, adesso ricercato dai carabinieri.

