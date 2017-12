violenza

Dottoressa violentata mentre in servizio: uomo scarcerato perché denunciato troppo tardi

La denuncia della dottoressa barese di essere stata violentata mentre era in servizio in una guardia medica è stata presentata troppo tardi...

La denuncia della dottoressa barese di essere stata violentata mentre era in servizio in una guardia medica è stata presentata troppo tardi e, per questo, il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione del presunto aggressore. Al 51enne Maurizio Zecca di Acquaviva delle Fonti, arrestato lo scorso 13 novembre, i giudici hanno concesso i domiciliari con braccialetto elettronico per il solo reato di stalking.

La presunta violenza risale al dicembre 2016 ma la donna l'ha denunciata solo 9 mesi più tardi. Il reato è quindi ritenuto improcedibile dal Tribunale perché, anche se "i fatti in contestazione possono essere valutati come realmente accaduti", spiegano i giudici del Tribunale del Riesame, la querela doveva essere presentata entro sei mesi dal fatto.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Bari, la dottoressa sarebbe stata vittima di "un'opera di lenta e crescente persecuzione, - si legge nell'imputazione - arrivando (l'indagato, ndr) a maturare una vera e propria ossessione" nei suoi confronti. La presunta violenza risale al dicembre 2016, ma la donna l'ha denunciata soltanto 9 mesi più tardi. Il reato è quindi ritenuto improcedibile dal Tribunale del Riesame perché, spiegano i giudici, anche se "i fatti in contestazione possono essere valutati come realmente accaduti" la querela doveva essere presentata entro sei mesi dal fatto.

Resta a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Filippo Castellaneta, l'accusa di stalking (gli episodi sono più recenti) con riferimento alla quale i giudici ritengono che "la misura cautelare della custodia in carcere sia allo stato eccessiva". Il 51enne resterà detenuto finché non sarà disponibile il braccialetto elettronico.

