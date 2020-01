droga

Droga nelle mutande, arrestato all'aeroporto di Palermo

Un francese ''pizzicato'' dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Palermo con della droga nelle mutande.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2020 - 09:07:28 Letto 407 volte

Un francese "pizzicato" dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Palermo con della droga, nell’ambito della costante azione di contrasto ai traffici illeciti, i Finanzieri della Compagnia di Palermo Punta Raisi, unitamente ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno effettuato il sequestro.

Il controllo effettuato su un passeggero partito da Parigi con degli amici per trascorrere le vacanze in Sicilia, è nato dalla sinergia tra l’esperienza operativa dei militari in servizio e l’infallibile fiuto del cane Alex, che “segnalava” il passeggero e consentiva quindi ai militari operanti di rinvenire, occultati nelle sue parti intime, oltre 7 grammi tra marijuana e hashish.

Nel corso del 2019 sono state segnalate alla Prefettura, dai Finanzieri e dai funzionari doganali di Punta Raisi, oltre 200 persone per detenzione di sostanze stupefacenti, denunciati 10 soggetti, di cui 3 tratti in arresto, nonché sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 1.900 grammi tra hashish e marijuana, 450 grammi di eroina e 720 grammi di sostanze psicotrope di varia natura e oltre euro 30.000 in contanti.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!