emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti, Orlando attacca la Regione e presenta un esposto in procura

Leoluca Orlando ha tenuto una conferenza stampa per discutere del problema dei rifiuti in città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2018 - 15:40:22 Letto 331 volte

“Questa conferenza stampa è l’ennesima formale richiesta di autorizzare le necessarie varianti non sostanziali e sostanziali, se la Regione le autorizza abbiamo un anno di tempo per fare la settima vasca, altrimenti la sesta vasca a Bellolampo sarà satura a giugno”. È l’allarme lanciato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante una conferenza stampa tenuta oggi a Palermo. “Ieri ho incontrato Musumeci – ha aggiunto – al quale ho preannunciato una presa di posizione molto dura nei confronti dalla struttura regionale, auspicando una collaborazione”.

La nuova denuncia di Orlando arriva proprio mentre la sua amministrazione è nell’occhio del ciclone per i rifiuti che restano in strada. Nelle scorse settimane fra Comune di Palermo e struttura regionale dei rifiuti si è registrato uno scambio di accuse e un esposto in procura presentato dalla Regione sui singolari guasti degli impianti Tmb a Bellolampo. “Mentre siamo tutti impegnati a superare questo momento di emergenza, dovuto a ragioni tecniche e a responsabilità gravissime della struttura e del governo regionale fino ad oggi, nessuno si permetta di utilizzarlo come tentativo per affidare ai privati la gestione pubblica dei rifiuti a Palermo”.

“Stiamo vivendo una fase di emergenza, per un problema tecnico a Bellolampo, unica grande discarica pubblica in Sicilia e sottolineo pubblica, siamo una anomalia in Italia e le cronache giudiziarie ci dicono che abbiamo ragione - dice Orlando - la Rap è una società strategica e difenderemo la società per farla rimanere pubblica. Detto questo, c'è stato un guasto all’impianto di trattamento e abbiamo chiesto alla Regione di utilizzare un impianto mobile che negli anni scorsi la stessa Regione ha messo a Bellolampo e di proprietà di un privato. La stessa Regione ci ha obbligato ad accogliere per mesi i rifiuti della provincia. Ed è per questo che la sesta vasca si è riempita. Dunque abbiamo chiesto una autorizzazione alla Regione per usare questo impianto privato per qualche giorno e ci siamo trovati come risposta del dirigente regionale una denuncia in procura e alla Corte dei conti”.

“In questo momento – ha aggiunto Orlando – tanti comportamenti adottati da quella stessa struttura regionale che in questi anni ha messo in ginocchio il sistema dei rifiuti, che ha creato un clima di confusione, di vero e proprio stato di calamità istituzionale, adesso forse pensa di eliminare l’anomalia Palermo, dove il servizio rifiuti e quello idrico sono e rimangono pubblici”. “Le strutture regionali – ha aggiunto ancora il sindaco di Palermo – non collaborano. Siamo in presenza di un’ossessiva attenzione per la città di Palermo, piuttosto che collaborare creano mille problemi e difficoltà alla gestione pubblica del servizio”. “La Regione siciliana – ha auspicato – inverta un comportamento che da molte legislature ha creato una situazione di calamità istituzionale in materia di rifiuti”.

Orlando ha quindi annunciato di “aver presentato denuncia contro ignoti” alla Procura e di aver inviato una missiva alla procura della Repubblica, al presidente della Regione Nello Musumeci, che è anche commissario regionale per l’emergenza rifiuti in Sicilia, all’assessore regionale all’Ambiente e alla procura della Corte dei conti. Nella lettera il sindaco ritiene che “l’emergenza deve essere affrontata con strumenti emergenziali, che pertanto richiede”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!