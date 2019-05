rifiuti

#Facciamounpatto #teniamopulito: Rap e Reset continuano a pulire Palermo

Continuano le attività della Rap e della Reset per consegnare ai cittadini il proprio quartiere pulito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2019 - 16:26:08 Letto 334 volte

Secondo cronoprogramma, su più fronti, continuano le attività della Rap e della Reset per consegnare ai cittadini il proprio quartiere pulito. Dopo essere intervenuti nei giorni scorsi a Boccadifalco, Uditore e a Passo di Rigano, da stamattina le squadre si sono spostate a Borgonuovo dove sono stati riscontrati tantissimi ingombranti, ramaglie sparse nonché siti dove insistono sfabbricidi. Oltre 93 i siti ripuliti in tre giorni come spazzamento, oltre 15 vie dove si è effettuato un diserbo capillare, oltre 23 le vie ripulite da discariche di ingombranti illecitamente abbandonati. Su via Scoto, ad esempio, gli operai della Rap hanno portato via 153 pezzi di ingombranti, in via Santuario da Cruillas si sono ritirati 81 pezzi e 52 in via dell’Airone.

Non è mancata, neanche questa volta, a supporto della RAP e Reset, per le azioni mirate a tenere puliti i quartieri, le attività della Polizia Municipale. Ieri gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, tre le squadre dedicate per ogni turno di lavoro ( antimeridiano e pomeridiano) e una in notturno, ha elevato 15 sanzioni: 14 da 166,67 euro ciascuna per abbandono di rifiuti fuori orario e una per abbandono di ingombranti da 333,34 euro.

L'altro ieri, invece, è stato sequestrato anche un autocarro che trasportava rifiuti.

Durante le operazioni di repressione del conferimento dei rifiuti fuori orario, in viale Regione Siciliana all'altezza di via Palmerino, la PM ha intercettato un autocarro che transitava e all'altezza di via Villagrazia. Nel cassone giacevano circa tre metri cubi di rifiuti speciali tra sfabbricidi, cartongesso e sfalci di potatura senza che il conducente avesse alcuna autorizzazione al trasporto. Il mezzo, quindi, è stato sequestrato per trasporto illecito di rifiuti e il conducente G.A. di 48 anni è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Il bilancio dell'attività di monitoraggio compiuto dalla Polizia Municipale registra così 124 verbali dal 6 al 16 maggio: 118 sanzioni da 166,67 euro per abbandono di rifiuti fuori orario, una sanzione da 3.100 euro al conducente di un autocarro che trasportava rifiuti inerti senza possedere il formulario di identificazione dei rifiuti, una da 516 per formulario incompleto e quattro da 333 euro per abbandono di rifiuto ingombrante.

A seguire tutte le vie oggetto di interventi mirati per il ripristino del decoro urbano di questi due giorni passati. Da domani alcune squadre di Rap di sposteranno in via Barisano Da Trani ( Ingombranti) e Cruillas ( spazzamento) .

Attività di diserbo in: viale Regione Siciliana (carreggiata laterale da via Oreto a via Orsa Minore), via Emily Balch, via Misurata, via Massaua, via Villagrazia, via Portello, via Agostino Bertani, via Villini S. Isidoro, via Castellana da via M. de Mauro a via Erice, via Salvatore Autieri, via Porrazzi. Attività sul verde: Largo Ispica, largo Montevago.

Ingombranti ritirati su strada in: via Cartagine (42), via Romualdo Salernitano (1), via Evangelista di Blasi di fronte teatro Savio (1), via Giorgione (1), via Agordat accanto cassonetti (3), via Leonardo da Vinci n.217 (2), via Giuseppe di Stefano (5), via Leonardo da Vinci n.283 (1), via Leonardo da Vinci n.675 (3), viale Regione Siciliana N.O. n.3076 (1), viale Regione Siciliana N.O. n.3260 (1), via Santuario di Cruillas (81), via A. Guarneri (17), Via Ferdinando di Giorgi (51), via Beato Angelico (25), via Scoto (153), via Pio la Torre (47), via Imera (12), via del Cigno (6), angolo via dell’Airone (52), largo Ispica (2), piazza S. Cristina (1), via Centuripe (5).

Spazzamento effettuato su: Largo Caltavuturo, largo Camastra, largo Campofiorito, via Castellana (tratto de Mauro-Palazzo Adriano), via Castellana (tratto Bronte-U.R.3), via Modica, via Filippo Tommaso Marinetti già vis B.N.21, largo Palazzo Adriano già largo B.N.22, via Castellana bratella laterale altezza via Modica, largo Cefalù, via Tindari traversa, via Tindari spartitraffico, largo Castelbuono, largo Casteltermini, via Centuripe tratto via Acireale-via Assoro), largo Collesano, via Mauro de Mauro, largo Iccara, largo Lercara, via Caltagirone, largo Pozzillo, via Vicari, via Acireale (tratto largo Iccara-via Caltagirone), via Assoro, largo Bisaquino, via Caltagirone traversa, via Acireale (tratto piazza S. Cristina-largo Iccara), largo Gibilmanna, via Centuripe (tratto a doppia carreggiata tra via Assoro e via Acireale), largo Ippona, largo Ispica, via Mozia (tratto piazza Armerina-largo Gibilmanna), largo Mussomeli, via Passaggi Interni (tratto via Centuripe e largo Gibilmanna), piazza Armerina, piazza Santa Cristina, piazza San Paolo, via Tindari, via Alias Francesco Maria, via Badia (tratto piazza Uditore-piazza Chiesa S. Alfonso Liguori), via Giovanni Benincasa, via Camillo Camilliani (tratto Aci-piazza Uditore), vicolo Carollo, piazza Chiesa S. Alfonso Liguori (tratto via badia-via Mammana), via della Chiesa (1), via della Chiesa (2), largo Fichera Filadelfio, cortile Parisi (1), vicolo Parrini, via Pioppo, via sacra, via Suor Maria Dolores Di Maio, piazza Uditore, via Ugo Engel Perricone (accesso palauditore), via Giuseppe Cammarano (compresi interni lato Michelangelo e Besio), cortie Di Martino (Uditore), cortile Ferrante (1), via F.sco Paolo Frontini, cortile Giammona, cortile Megna, viale Leonardo da Vinci (tratto via Casalini-via Aci, carreggiata lato Casalini), viale Michelangelo (tratto via Frontini-via Badia carreggiata direzione Regione Siciliana), via Francesco Musotto, via Turchia, via Olivella, vicolo Torremango, via Austria (ex U.R.20), via Giulio Bonafede (ex U.R.10), via U.R.8, via Antonio Aliotta, via Carlo de Grossis, via Evangelista di Blasi (tratto via Salernitano-Regione Siciliana), via Evangelista di Blasi (tratto via Politi-via Salernitano), via Giuseppe di Stefano, largo Ettore Nobile, via Filino di Agrigento, via Andrea Guarnieri, viale Leonardo da Vinci (tratto via Roccazzo-via Gianquinto direzione Regione Siciliana), via Angelo Maiorana, via Raffaello Politi, via Salvatore Riccobono, via Leonardo Ruggeri, via Salvatore Sangiorgi, via Ignazio Silvestri, via Bramante, via Telesino, via Arturo Graf, via Carlo de Grossis, via Salvatore Sangiorgi, via Angelo Maiorana, via Salvatore Riccobono, via Antonio Aliotta, via Antonino Bova, via Gaspara Stampa, via Aleardo Aleardi, via Giuseppe Gandolfo, via Giacomo Longo.

