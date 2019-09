opposizione

Governo Conte-bis, Più Europa all'opposizione

La direzione di Più Europa ha deliberato a maggioranza che ''si porrà all'opposizione del governo Conte-bis''.

La direzione di Più Europa, nella riunione di ieri sera, ha deliberato a maggioranza che "si porrà all'opposizione del governo Conte-bis, con uno spirito di critica chiara e costruttiva e di leale collaborazione sulle misure di riforma economica, civile, politica e istituzionale che saranno ritenute condivisibili e utili per l'Italia e per l'Europa".



Nel riconoscere "piena legittimità istituzionale al nascente esecutivo - si legge nella mozione della Direzione - Più Europa assicurerà il suo impegno e la sua collaborazione per le iniziative finalizzate a stabilizzare i conti pubblici, a promuovere l'equità intergenerazionale, ad ampliare il perimetro dei diritti civili e delle libertà economiche, a produrre un cambio di marcia deciso e senza ambiguità nel campo delle politiche sull'immigrazione, della tutela dell'ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici, della difesa dello stato di diritto e del processo di integrazione europea".



Quando si era aperta la crisi del governo uscente "Più Europa aveva auspicato che un nuovo eventuale esecutivo realizzasse una netta discontinuità politica e programmatica rispetto alle politiche adottate dalla maggioranza cosiddetta gialloverde, la cui rottura, con l'uscita della Lega dalla compagine di governo hanno rappresentato una indubbia novità positiva per l'Italia e la sua collocazione europea e internazionale; nelle settimane successive, non si sono purtroppo ravvisati elementi sufficienti di discontinuità con il passato sui principali temi dell'agenda di governo ne' nelle dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio incaricato e dei leader del M5S e del PD; si sono rafforzate le ragioni di preoccupazione sulla capacita' del nuovo esecutivo e della relativa compagine parlamentare di assicurare stabilita' istituzionale e di realizzare una politica sociale, economica e ambientale all'altezza delle esigenze del Paese".



Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, esponente della segreteria nazionale di Più Europa.

