Governo, Nessuna legislatura. Conte rimette l'incarico. Cottarelli convocato al Colle

Ore decisive per la nascita del nuovo governo.

E' fallito il tentativo di creare il tanto atteso governo. Il colloquio fra Giuseppe Conte e il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha dato esito negativo. Non si conoscono ancora i dettagli del colloquio e le motivazioni di quest'ulteriore fallimento. Non si sa nemmeno se ci saranno altre consultazioni.

La situazione è dunque drammatica, la legislatura non inizierà e ora si attendono le prossime mosse. Queste le notizie dal Quirinale. Intanto, Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico.

“Ringrazio il presidente Mattarella per avermi conferito il mandato - ha commentato - e gli esponenti di M5s Luigi Di Maio e Lega, Matteo Salvini per avere indicato il mio nome. Vi assicuro - ha concluso - che ho profuso il massimo sforzo e attenzione a questo sforzo, in un clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi hanno designato".

Il presidente della Repubblica non ha ceduto all'imposizione di Paolo Savona al dicastero dell'Economia. Nel pomeriggio erano saliti prima il segretario della Lega Matteo Salvini, poi il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. A questo punto si profila la clamorosa ipotesi del voto anticipato. Intanto si apprende che domani mattina, al Quirinale, il Capo dello Stato ha convocato l’economista Carlo Cottarelli probabilmente per una nuova e inattesa designazione. È caos nel mondo politico. Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle chiedono l'impeachment. Salvini amareggiato non si pronuncia. Il Presidente della Repubblica in diretta televisiva ha spiegato le ragioni alla ferma opposizione della nascita del Governo definito del cambiamento.

Nel video le ragioni del Presidente Mattarella al veto su Paolo Savona.

Oggi pomeriggio.

Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Il premier incaricato Giuseppe Conte è atteso alle 19 da Mattarella al Quirinale. Sul tappeto resta ancora il nodo sul nome di Paolo Savona.

A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli, la vice di Savona al Ministero dell'Economia. Questa la soluzione elaborata dai 5 Stelle per uscire dallo stallo e sbloccare i "veti" del Quirinale sull'economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini, che difende a spada tratta la sua scelta: "Fare gli interessi degli italiani non è una colpa. Ci dicono: 'no quello non può fare il ministro perché ha detto prima vengono gli italiani, poi le regole europee. Quello non può fare il ministro perché vuole che l'Europa cambi, perché vuole cambiare i Trattati o perché si è permesso di dire che l'euro è una moneta che ha aiutato solo l'economia tedesca'. Uno che la pensa così e che dice queste cose è il mio ministro".

In una nota, pubblicata sul sito “Scenarieconomici.it”, Savona sintetizza le proprie posizioni. "Voglio un'Europa diversa, più forte, ma più equa" scrive. "Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell'euro", ma "per il rispetto che porto alle Istituzioni, sento il dovere di riassumerle brevemente: creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l'affermarsi di consenso alla nascita di un'unione politica; assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale".

"Attribuire al Parlamento europeo -continua Savona- poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale; conferire alla Commissione Europea il potere di iniziativa legislativa sulle materie di cui all'art. 3 del Trattato di Lisbona; nella fase di attuazione, prima del suo scioglimento, assegnare al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo compiti di vigilanza sulle istituzioni europee per garantire il rispetto degli obiettivi e l'uso dei poteri stabiliti dai nuovi accordi". "Per quanto riguarda la trasposizione di questi miei convincimenti nel programma di Governo -spiega Savona- non posso che riferirmi al contenuto del paragrafo 29, pagine 53-55, del Contratto stipulato tra la Lega e il M5S, nel quale vengono specificati gli intenti che verranno perseguiti dal Governo che si va costituendo “alla luce delle problematicità emerse negli ultimi anni”; queste inducono a chiedere all'Unione Europea “la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo” che nel testo che segue vengono specificati".

Intanto, proseguono le trattative per cercare una via d'uscita all'empasse che blocca la nascita del governo giallo-verde. Il premier incaricato Giuseppe Conte è al lavoro per cercare la soluzione possibile che lo possa portare al Colle con la lista dei ministri da sottoporre al presidente Sergio Mattarella. A quanto si apprende non tutte le caselle sarebbero già definite con i rispettivi candidati. I contatti tra Conte e i due leder sono costanti. L'intenzione di Salvini e Di Maio è di chiudere il rebus della composizione il prima possibile.

