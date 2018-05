governo

Governo, tutte le volte in cui un Presidente della Repubblica ha detto ''no''. Ma si chiede impeachment per Mattarella

Mattarella ha detto ''no'' e il disaccordo sul nome di un ministro, quello di Paolo Savona, ha creato un profondo strappo tra le istituzioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2018 - 20:37:15 Letto 355 volte

Mattarella ha detto “no” e il disaccordo sul nome di un ministro, quello di Paolo Savona, ha creato un profondo strappo tra le istituzioni. Ma è davvero la prima volta che il presidente della Repubblica fa una scelta del genere? In realtà no. In passato, recente e lontano, è più volte accaduto che il Capo dello Stato rispedisse al mittente la nomina di un ministro. Con l'unica ma sostanziale differenza che, allora, il presidente del Consiglio incaricato aveva già pronto un nome per garantire un'alternativa.

Era successo nel 1979, quando l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini disse “no” alla nomina di Clelio Darida alla Difesa. A incassare il rifiuto l'allora presidente del Consiglio Francesco Cossiga, che lo sostituì con il Dc Attilio Ruffini.

Anche la prima discesa in campo di Silvio Berlusconi si è scontrata con la volontà del Colle. Nel 1994 ad opporsi alla nomina dell'avvocato Cesare Previti come titolare del dicastero della Giustizia fu Oscar Luigi Scalfaro. Al posto di Previti, “dirottato” alla guida della Difesa dopo le rimostranze del Colle, l'UdC Alfredo Biondi. Nel 2001, alla nascita del governo Berlusconi II, il Cavaliere incassa nuovamente un “no” dal presidente della Repubblica. E ancora una volta lo scranno in ballo è quello della Giustizia. Stavolta a saltare è Roberto Maroni, che incontra l'opposizione di Carlo Azeglio Ciampi. Al posto di Maroni - nominato ministro del Lavoro -, un altro leghista, Roberto Castelli.

L'ultimo caso vede protagonista Giorgio Napolitano nel 2014 e il suo “no” a Matteo Renzi, incaricato al tempo di formare un governo. Secondo le ricostruzioni, Napolitano respinse il nome del magistrato ancora in servizio Nicola Gratteri alla Giustizia. Al suo posto, la nomina del dem Andrea Orlando.

Ma stavolta le cose sembrano non volersi risolvere in maniera del tutto pacifica e da più parti si grida all’impeachment. Si tratta di un istituto giuridico con il quale si prevede il rinvio a giudizio del capo dello Stato qualora si ritenga che abbia commesso "alto tradimento" o "attentato alla Costituzione". La prima a invocarlo è stata Giorgia Meloni: "Se il veto su Savona impedisse la formazione del governo chiederemo al Parlamento la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica". Poi, è seguito l'attacco di Di Maio, che in una telefonata a “Che tempo che fa” si è allineato alla leader di Fratelli d'Italia chiedendo l'impeachment per Mattarella: "Spero che agli italiani sia data la parola il prima possibile... Dobbiamo discutere la messa in stato d'accusa del Presidente Mattarella" e "parlamentarizzare questa crisi istituzionale... dobbiamo portare l'articolo 90 nella discussione parlamentare e poi andare a elezioni il prima possibile", ha detto Di Maio.

Innanzitutto va sottolineato che l'ordinamento italiano non annovera la procedura di impeachment. Il termine si riferisce infatti a un antico istituto del common law inglese preso in prestito dal sistema politico statunitense ed entrato a far parte del gergo giornalistico italiano per definire la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato. In Italia il Presidente della Repubblica, come recita l'art. 90 della Costituzione, "non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni" e può essere accusato solo in caso di "alto tradimento e attentato alla Costituzione". Spetta al Parlamento riunito in seduta comune, dopo l'attività istruttoria del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (un organo bicamerale composto da senatori e deputati) la decisione di votare la messa in stato d'accusa. Per mettere in Presidente in stato d'accusa occorre la maggioranza assoluta e l'istruttoria deve essere svolta dal Comitato entro 5 mesi (prorogabili). L'ultima parola spetta poi alla Corte Costituzionale, come stabilito dall'art. 134 della Costituzione chiamata a giudicare "sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".

Insomma, il nodo della questione è molto delicato e lo strappo creatosi non sembra potersi rimarginare facilmente. Intanto Mattarella ha designato come premier incaricato l’economista Carlo Cottarelli, con l’obiettivo di formare una nuova lista di nomi in tempi molti brevi. Scelta che chiaramente non è piaciuta a molti, tra cui Forza Italia che ha dichiarato di non votare un eventuale governo Cottarelli.

"Mi presenterò in Parlamento con un programma che in caso di fiducia - ha spiegato Cottarelli - includa l'approvazione della legge di Bilancio per il 2019, dopo di che il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni ad inizio 2019. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il Paese ad elezioni dopo il mese di agosto".

Elezioni, quindi, tra fine estate e inizio autunno, con la necessità di verificare come arrivare allo scioglimento delle Camere in modo da non superare i 70 giorni tra il game over della legislatura e l'apertura delle urne, probabilmente tra la seconda metà di settembre e i primi di ottobre.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!