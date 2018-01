m5s

Il blog di Grillo si stacca dal M5s

Come già annunciato da Beppe Grillo, il suo blog si stacca dall'attività parlamentare del M5s...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2018 - 12:44:28 Letto 376 volte

Come già annunciato da Beppe Grillo, il suo blog si stacca dall’attività parlamentare del M5s, che continuerà nel suo sito, e impegnandosi con video, conferenze e attività. Secondo indiscrezioni, questo è il primo passo che sancisce l'allontanamento del comico dalla Casaleggio associati.

"Mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di politica locale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppegrillo, ossia io, andrò a un po' in giro per il mondo con video, conferenze. Sono andato a vedere un po’ di conferenze, appunto, sulle smartcity, parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose. Insomma un po’ di visione", affermava Grillo nel discorso di fine anno. Secondo fonti interne, il garante del Movimento si starebbe ora "chiedendo quale ruolo debba avere in futuro oltre le etichette" nel M5s.

Nel frattempo, ora che il Movimento è maturo per poter camminare da solo, lui rimane il garante de facto come è scritto anche nel nuovo statuto Cinque stelle. Il comico è così libero di smarcarsi e tornare sui palchi: a fine gennaio, il 26 e 27, sarà in tournée con il suo a Mestre e a Cesena; e il 23 e 24 febbraio sarà a Roma, con "Insomnia". La sua voce comunque "si farà sentire - promette il M5s -, non mancherà all’appuntamento".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!