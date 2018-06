Incontro tra Conte e Macron, intesa tra i due premier sul tema immigrazione

Incontro Conte e Macron

Si è appena concluso l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron.

Si è appena concluso l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro, avvenuto all’Eliseo, arriva dopo le tensioni che si sono registrate tra le due capitali sul destino della nave Aquarius, carica di migranti salvati in mare, ora in rotta verso il porto di Valencia, in Spagna, dopo che il governo di Pedro Sanchez ha accettato di accoglierli. Tra le proposte sul tavolo, torna l'idea di creare degli hotspot nei Paesi africani, un modo per effettuare le procedure di richiesta di asilo fuori dai confini dell'Ue, anziché dentro.

“Sul tema dell’immigrazione è arrivato il momento di voltare pagina e su questo c’è pieno accordo con l’amico Emmanuel per salvaguardare i diritti umani e tutelare la sicurezza. Il regolamento di Dublino deve cambiare, l’Italia è fortemente contraria alla proposta attualmente all’esame e sta preparando una sua proposta da avanzare agli altri paesi”, ha detto Conte. “Quello che proponiamo è un radicale cambio di paradigma. Bisogna rafforzare a livello europeo i rapporti con i paesi di origine per prevenire i viaggi della morte, creare centri di protezione europei nei paesi di origine e di transito, anche per velocizzare le procedure di asilo. Il concetto di paese di primo arrivo va ripensato: chi arriva in Italia arriva in Europa”.

"L'Ue è mancata su migranti e zona Euro", ha detto Macron nella conferenza stampa con Conte. E ha aggiunto: "Servono riforme per affrontare le sfide". Secondo Macron, la Francia, come l'Italia, deve gestire questa crisi migratoria, dando risposte insieme. "Dobbiamo adottare risposte europee - ha rilevato -, non ci possono essere risposte nazionali. Speriamo di andare avanti con i partner europei nei prossimi mesi su una riforma profonda delle regole di Dublino per una migliore responsabilità e divisione" del peso dei migranti. “Il sistema oggi non funziona - ha aggiunto Macron - non dà risultati soddisfacenti, dobbiamo trovare meccanismi che consentano la solidarietà e dobbiamo fare in modo che la situazione geografica non ci metta in situazioni politiche insostenibili".

Poi la parola passa a Conte: "Sono lieto di aver visto Macron nella mia prima visita all'estero, lo ringrazio. Con il presidente - ha detto il premier - abbiamo condiviso l'idea di lavorare insieme sulle principali sfide dell'Ue". "Il regolamento di Dublino deve cambiarie - ha aggiunto -: l'Italia è contraria e sta preparando una proposta propria che non vede l'ora di condividere con gli altri partner in vista di formalizzarla alla prossima presidenza Ue austriaca". “Sulla riforma del regolamento di Dublino, pensiamo a un approccio con i paesi di transito in primis che consenta alle persone di evitare di prendere rischi sconsiderati, oggi abbiamo persone che non hanno nessuna possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all’asilo e che intraprendono viaggi disperati”, ha aggiunto Macron.

Il presidente del consiglio ha annunciato, quindi, un vertice Italia-Francia in autunno a Roma: "Un'occasione per rafforzare la cooperazione". Conte è poi tornato sulle polemiche di questi giorni sul caso Aquarius. "Ci sono stati dei giorni un po' turbolenti, è stato un momento di particolare tensione per l'Italia, nostro primo obiettivo è stato mettere in sicurezza la nave e le persone sulla nave. Abbiamo offerto subito il nostro supporto logistico, e abbiamo gestito un momento di difficoltà con la massima determinazione. Con Macron c'è una perfetta intesa, c'è stata una telefonata in cui ci siamo perfettamente chiariti".

I due premier, insomma, sembrano aver ritrovato l’equilibrio dopo le tensioni registratesi a seguito del “caso Aquarius”. In particolare, Macron è tornato alle buone maniere dopo il duro attacco verso l’Italia. Il tema immigrazione sarà al centro del dibattito ancora per molto. L’Europa, a partire proprio dalla Francia, dovrà fare i conti con l’uscita dall’immobilismo decretata dal nostro Paese. L’Italia non può essere lasciata da sola nella gestione dei migranti: è questo il messaggio lanciato dal nuovo governo. L’esito apparentemente positivo dell’incontro tra Macron e Conte fa ben sperare che almeno la Francia abbia recepito il messaggio. Speriamo lo faccia anche il resto d’Europa.

