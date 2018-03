Razzismo

Intervista a Yacoub Said vittima di un episodio di razzismo ***VIDEO***

di Marco Gullą | Pubblicata il: 03/03/2018 - 18:51:23 Letto 434 volte

Palermomania.it ha intervistato Yacoub Said, il ragazzo che ha raccontato di aver subito un episodio di razzismo all'interno di un bar palermitano.

"Abbiamo voluto ascoltare Yacoub per comprendere meglio se l'episodio raccontato su Facebook, in una città come Palermo, capitale della cultura 2018, fosse veramente così grave o frutto di una possibile incomprensione, perchè assolutamente incredibile. Eppure pare sia vero che qualcuno ancora coltivi questi assurdi sentimenti e questo modo di intendere la vita, ricordando i tristi giorni dell'Apartheid, quando i bianchi e i neri dovevano restare separati. Vogliamo dire a Yacoub e agli altri giovani di colore, che ci leggeranno, che questo tristissimo episodio è più che altro un caso isolato figlio dell'ignoranza e molto probabilmente di questi terribili giorni di violenza che hanno visto la nostra città protagonista, e che hanno risvegliato in alcune frange estremiste sentimenti di razzismo. Sentire ancora parlare di discriminazione razziale nel 2018 fa una certa impressione, così come ha sottolineato nell'intervita lo stesso Yacoub, e ancor più in una città come Palermo che non è così, non vuole essere così, e non lo sarà mai! E' una città accogliente, multiculturale e, soprattutto, aperta a tutti. Che chiede e merita rispetto. A Yacoub tutta la nostra solidarietà".

Ecco l'intervista.

