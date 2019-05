Il ritorno a scuola

La prof torna a scuola: ''Sono contenta ed emozionata''

Dopo due settimane di lontananza forzata, oggi il ritorno a scuola. Rosa Maria Dell'Aria, esprime la sua gioia per essere tornata finalmente dai suoi ragazzi.

E’ arrivata a scuola prestissimo e ha nuovamente ripercorso quella strada che oggi avrà sicuramente trovato diversa, forse più bella. "Sono contentissima, felice di ritornare a scuola dai miei ragazzi". Esprime la sua gioia per essere tornata finalmente a scuola dai suoi ragazzi, Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa di lettere palermitana sospesa per due settimane con l’accusa di non avere controllato un lavoro realizzato dai suoi alunni dell’istituto tecnico «Vittorio Emanuele III» di Palermo nel quale accostavano le leggi razziali al decreto sicurezza.

I ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti avevano annunciato il 23 maggio, nel corso di un incontro in prefettura, una soluzione, ma la prof nei giorni scorsi ha chiesto «non clemenza», ma una dichiarazione ufficiale nella quale si dice che non ha alcuna colpa, una riabilitazione pubblica che sottolinei che è stata punita ingiustamente.

Dopo due settimane di lontananza forzata, oggi il ritorno a scuola. I colleghi le hanno donato un mazzo di orchidee bianche, mentre i suoi studenti le hanno riservato un’accoglienza speciale: gli alunni delle sue tre classi l’hanno accolta con un lungo applauso donandole una pergamena, 15 rose rosse, e poi una lettera: “Quindici lunghi giorni che sembravano non finire mai – scrivono - giorni in cui non riuscivamo quasi a respirare... Ci mancava Dell'Aria".

