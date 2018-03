Corruzione

Liberty Lines, scatta il commissariamento per un giro di tangenti

Continuano le inchieste giudiziarie alla societÓ di trasporto marittimo, di proprietÓ di Ettore Morace, a causa di alcune tangenti che coinvolgono vari esponenti della politica siciliana.

Pubblicata il: 13/03/2018

Alla luce di nuove indagini scaturite dall'operazione Mare Nostrum del 19 maggio 2017, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo e di Trapani hanno notificato un ordinanza, con la quale il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica ha nominato un commissario con funzione di controllo sulla gestione dei contratti di pubblico servizio della società marittima.

Le forze dell'ordine hanno scoperto un bando costruito ad hoc dalla dirigente regionale Salvina Severino, che avrebbe ricevuto in cambio da Morace l'assunzione della figlia al'interno della società. Al fine di evitare la reiterazione dei reati e l'inquinamento delle prove il giudice Marco Gaeta ha quindi disposto il commissariamento come richiesto dal procuratore capo di Palermo Franesco Lo Voi.

Il commissario nominato è l'avvocato Marco Montalbano, che non andrà a sostituire l'attuale amministratore delegato, ma avrà funzioni di controllo e gestione sulle commesse pubbliche della Liberty Lines.

All'interno della stessa operazione risultano indagati anche Girolamo Fazio, ex deputato regionale e Simona Vicari, ex sottosegretario ai Trasporti. Quest'ultima, in concerto con l'ex deputato regionale Marianna Caronia, sembrerebbe che abbia bloccato la nomina di un consulente dell'assemblea regionale sotto richiesta di Morace.

