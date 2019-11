olio a terra

Macchia d'olio alla stazione, panico tra i passanti

Panico alla stazione centrale di Palermo, alcuni passanti sono scivolati non riportando però ferite.

Pubblicata il: 10/11/2019

Panico alla stazione centrale di Palermo. Ad un passante è caduto dell’olio, rendendo quindi scivoloso l’asfalto. Prima della messa in sicurezza da parte della polizia, alcuni passanti sono scivolati non riportando però ferite. Si attende l’arrivo della Rap per la copertura.

