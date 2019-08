Open Arms

Migranti, Open Arms: portare i 107 con aereo da Catania a Madrid

''Abbiamo provato ad affittare un boeing per 200 persone per portarli da Catania a Madrid'', ha detto il Presidente della Ong Open Arms.

“Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid. Abbiamo provato ad affittare un boeing per 200 persone per portarli da Catania a Madrid, e verrebbe 240 euro a passeggero”. Lo ha detto il presidente della Ong Open Arms Riccardo Gatti incontrando i cronisti sul molo commerciale di Lampedusa.

