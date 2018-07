tentato omicidio

Misilmeri, spara all'ex moglie dopo una lite: arrestato 72enne

Ha confessato spontaneamente di aver esploso un colpo di fucile in preda a un raptus

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2018 - 15:37:24 Letto 404 volte

Ieri mattina, intorno alle 11, è giunta una telefonata al 112: un colpo di arma da fuoco sarebbe stato sparato in Contrada Catena nel comune di Misilmeri (PA). I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Misilmeri, giunti immediatamente sul posto, hanno ascoltato i numerosi testimoni, ricostruendo esattamente la dinamica dei fatti.

Così è venuto fuori che prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma, tra P.O., pensionato 72enne, e la ex moglie 62enne, entrambi di Marineo, si era accesa una lite poi finita male: l'uomo aveva sparato alla donna con un fucile da caccia sovrapposto calibro 20 (regolarmente detenuto), e la 62enne era stata colpita alla gamba sinistra. All'arrivo dei carabinieri, la vittima era seduta in cucina in attesa dell’arrivo del 118, assistita da alcuni vicini e parenti. In una stanza vicina si trovava il 72enne, che ha confessato spontaneamente ai militari di aver sparato di proposito in preda a un raptus.

La vittima è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, dove è tuttora ricoverata presso il reparto di chirurgia plastica, con una prognosi di 30 giorni. Nel corso di una successiva perquisizione sono state rinvenute e sequestrate 47 cartucce calibro 20, anch'esse regolarmente detenute. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, P.O. è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto al carcere Cavallacci di Termini Imerese.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!