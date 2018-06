controlli

Mondello e borgate marinare nel mirino della municipale: street control anche di sera

Gli agenti vigileranno sulle soste irregolari nella fascia costiera. Come funziona lo street control e da quando sarà attivo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 11:27:43 Letto 380 volte

Continuano l'intensificazione e il potenziamento dei controlli della polizia municipale di Palermo. Dopo l'istituzione di squadre di "falchi" per scovare e sanzionare chi usa il cellulare alla guida, finiscono nel mirino degli agenti anche le borgate marinare Mondello, Addaura, Vergine Maria e Arenella. Le pattuglie della polizia municipale di Palermo saranno in servizio soprattutto di sera, munite di street control.

Da sabato 9 giugno il servizio di videocontrollo sarà attivo nelle ore serali e notturne nella fascia costiera da Mondello fino all'Arenella, attraverso il lungomare dell'Addaura e di Vergine Maria, e vigilerà sulle soste irregolari. Dalla municipale fanno sapere che verranno sanzionati gli automobilisti che posteggeranno in divieto di sosta, in prossimità di incrocio, in doppia fila e sulle strisce pedonali.

Lo street control è un impianto dotato di videocamera a infrarossi e macchina fotografica, montato sulle auto della polizia municipale. Il dispositivo permette di scattare due foto in simultanea alla targa del veicolo e all’abitacolo, che finiscono in tempo reale su un tablet in dotazione agli agenti. Dal dispositivo è possibile controllare se il veicolo è assicurato, se ha effettuato la revisione e chi è il proprietario. Nessuno scampo anche per il recapito del verbale: gli agenti lo compilano in digitale, e viene consegnato direttamente a casa.

