Mutilavano gli arti per truffare le assicurazioni, 34 arresti tra Palermo e Trapani *VIDEO*

Mutilazioni per truffare le assicurazioni. Vasta operazione a Palermo e in provincia, denominata ''Tantalo bis''.

Pubblicata il: 15/04/2019 - 09:21:53

Mutilazioni per truffare le assicurazioni. Vasta operazione a Palermo e in provincia, denominata “Tantalo bis”, condotta dalla polizia di Stato in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica di Palermo, contro una pericolosa organizzazione criminale specializzata in frodi assicurative realizzate attraverso le mutilazioni di arti di vittime compiacenti. Scoperti numerosissimi raggiri ai danni di compagnie assicurative.

Sono 34 le persone oggetto del provvedimento di fermo eseguito dalle Squadre Mobili di Palermo e Trapani. Tra questi anche un avvocato palermitano che curava la parte legale di molti dei falsi incidenti e diversi periti. Centinaia risultano inoltre essere le persone indagate.

Particolarmente violenti i membri dell’organizzazione che non esitavano a scagliare pesanti dischi di ghisa come quelli utilizzati nelle palestre sugli arti delle vittime, in modo da procurare delle fratture che spesso menomavano le parti coinvolte costringendole anche per lunghi periodi all’uso di stampelle e sedie rotelle. Importanti le dichiarazioni rese alla procura da alcuni ‘pentiti’.

Si tratta di soggetti tratti in arresto nell’ambito dell’operazione “Tantalo” della Squadra mobile di Palermo dello scorso agosto, che dopo l’arresto hanno deciso di collaborare.

Le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Palermo che hanno consentito il fermo di 34 persone permettevano anche di accertare ulteriori cruenti particolari, in riferimento alla triste vicenda che aveva coinvolto un cittadino tunisino, Hadry Yakoub, trovato morto su una strada alla periferia di Palermo, e per la quale erano stati già fermati altri compartecipi lo scorso agosto, nonché le responsabilità di altre tre persone. Al malcapitato venivano, anche, procurate dosi di Crack per evitare che si potesse sottrarre alle lesioni. La morte, in un primo momento decretata come conseguenza di un sinistro stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple cagionate al tunisino da appartenenti all’associazione criminale al fine di inscenare un finto incidente. I membri dell’associazione, al fine di lucrare, non avevano poi esitato a fingere comunque che il tunisino fosse rimasto vittima di incidente stradale.

Fonte: Polizia di Stato

