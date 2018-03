hotel elena

Occupazione hotel Elena: le famiglie vanno via

Dopo quasi un mese, le 17 famiglie che occupavano l'hotel Elena hanno deciso di andare via.

Dopo quasi un mese, le 17 famiglie che occupavano l'hotel Elena di piazza Giulio Cesare hanno deciso di andare via. I proprietari, tra l'altro, avevano deciso di interrompere l'erogazione della luce e dell'acqua. "La situazione per le famiglie - dice Tony Pellicane del comitato di lotta per la casa 12 Luglio - era diventata insostenibile. Hanno vissuto giorni di terrore, temendo di essere sgomberate da un giorno all'altro, così hanno mollato".

L'hotel Elena, di proprietà dell'ex magistrato Giusto Sciacchitano, è sotto sequestro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale l’attività sarebbe abusiva. Si tratta di un albergo che è stato chiuso ma la cui insegna, sopra l’edificio che si affaccia su piazza Giulio Cesare, è rimasta lì per anni. A gestirlo sarebbe stata la moglie dell’ex procuratore nazionale antimafia, Maria Galasso, che affittava le camere e alcuni mini appartamenti tramite dei mini contratti di locazione nonostante la licenza fosse scaduta senza mai essere rinnovata. Lo scorso 14 febbraio alcune famiglie bisognose, con bambini e ragazzi disabili, hanno deciso di occuparlo. Le stesse, una volta dentro, si sono autodenunciate contattando i carabinieri.

La scorsa settimana i militari hanno effettuato dei controlli all'interno dell'hotel e successivamente alcune famiglie hanno deciso di mettere fine all'occupazione. Ieri anche tutte le altre, poco più di una dozzina, hanno mollato. "Le famiglie avevano occupato l'hotel – dice Pellicane - con l'idea non di restare lì, ma nella speranza che l'amministrazione comunale prospettasse loro un'alternativa". Alternativa che, al momento, sembrerebbe non esserci. C'è chi vive in strada e chi è tornato a vivere in auto. "Tutte situazioni critiche - conclude Pellicane - Sono persone che realmente non hanno alternative. L'occupazione non è stata una scelta, ma una necessità".

